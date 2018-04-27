Бойовики в черговий раз відкрили вогонь по Зайцево

Пошкоджені господарські будівлі мирних жителів

У четвер, 26 квітня, бойовики в черговий раз обстріляли Зайцеве Донецької області. Про це повідомляється у Facebook Штабу АТО. Зокрема, як йдеться у повідомленні, фахівцями СЦКК задокументовано черговий факт обстрілу населеного пункту Зайцеве (Піски-2) Бахмутського району. «Результатами фотофіксації встановлено, що вогонь по цивільній



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Бойовики продовжують обстріли цивільної інфраструктури

Пошкоджені господарські будівлі мирних жителів

У четвер, 26 квітня, бойовики в черговий раз обстріляли Зайцеве Донецької області. Про це повідомляється у Facebook Штабу АТО.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, фахівцями СЦКК задокументовано черговий факт обстрілу населеного пункту Зайцеве (Піски-2) Бахмутського району.

«Результатами фотофіксації встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі противник вів з населених пунктів Горлівка та Гольмовский з 9:00 до 9:45 26 квітня, застосовуючи міномети калібру 120 мм», - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу пошкоджені господарські будівлі мирних жителів, що проживають по вулицях Вологодського і Шумського, а також лінії електропередач. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Про зазначене проінформована СММ ОБСЄ.

«Українська сторона СЦКК розцінює обстріл Зайцево як провокацію, спрямовану на дестабілізацію соціальної обстановки на лінії зіткнення, примус ЗС України до відкриття вогню у відповідь, щоб надалі звинуватити українську сторону в нездатності дотримуватися узятих на себе зобов'язання по дотриманню всеосяжного режиму тиші», - заявляють у штабі АТО

Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні дії з боку ватажків окупаційної адміністрації РФ свідчать про нехтування ними всіма нормами міжнародного гуманітарного права, несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цивільного населення і завдають матеріальної шкоди.