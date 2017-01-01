Бойовики з танків обстріляли Піски: один військовий загинув, двоє поранені
- Вчора, 06:27
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Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 16 разів порушили режим тиші
Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зокрема танки і важкі міномети.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На луганському напрямку, в другій половині доби, у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер, а близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир’я на підступах до Світлодарська.
На донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Спочатку окупанти вели вогонь по наших оборонцях з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а згодом посилили тиск і застосували танкове озброєння та 120-мм міномети. Крім того, з важкого міномету противник обстрілював підступи до Водяного, що на Приазов’ї. На інших ділянках нашої оборони неспокійно у передмісті Авдіївки та поблизу Кам’янки, де ворог неодноразово вів вогонь по українських укріпленнях із мінометів та піхотного озброєння.
Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 16 разів порушили режим тиші. За потреби українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.
На жаль, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув, ще двох – було поранено.