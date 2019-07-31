Бойовики знову перешкоджали спостерігачам ОБСЄ на Донбасі



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Бойовики продовжують забороняти спостерігачам ОБСЄ потрапляти на контрольовані збройними формуваннями території

Доступ СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію Донбасу минулої доби залишався обмеженим, зокрема на блокпостах окупаційних сил біля Заїченка, Новоласпи і Тавричеського.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 29 липня.

«На блокпості приблизно за 800 м на північ від населеного пункту Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Маріуполя) член збройних формувань знову відмовив спостерігачам у проїзді на південь до н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя) і на захід до н. п. Пікузи (колишнє Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя) «з міркувань безпеки СММ», - ідеться у звіті.

Крім того, на блокпості на східній околиці н. п. Новоласпа (непідконтрольний урядові, 50 км на південь від Донецька) двоє бойовиків відмовили членам патруля місії у проїзді на захід до населеного пункту, посилаючись на те, що «про поїздку не повідомлялося заздалегідь».

«Двоє озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю місії у проїзді через блокпост на схід від н. п. Тавричеське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Маріуполя), коли спостерігачі відмовилися показати їм план патрулювання», - також зазначається у звіті.

Крім того, на блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) двоє членів незаконних збройних формувань дозволили патрулю СММ проїхати тільки після майже годинного очікування.