  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Браконьєр на Закарпатті застрелив свого друга

    • Розсилка
    <span>Слідчі з'ясовують всі обставини події</span> - Браконьєр на Закарпатті застрелив свого друга
    Слідчі з'ясовують всі обставини події
    Фото: Нацполіція

    Чоловіки на полюванні перебували незаконно, оскільки зараз відстріл парнокопитних тварин і хутрових звірів заборонений

    У Хустському районі Закарпаття місцевий житель під час незаконного полювання випадково застрелив свого односельця. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 20 серпня.

    За даними правоохоронців, напередодні до них надійшло повідомлення від 58-річного жителя села Ракош Хустського району. Чоловік повідомив, що під час полювання з власної необережності він влучив з рушниці в свого товариша, 39-річного односельчанина. Останній від отриманих травм помер на місці, в лісовому масиві поблизу села.

    «Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що чоловіки в лісі на полюванні перебували незаконно, оскільки зараз відстріл парнокопитних тварин і хутрових звірів заборонений. Рушниці жителів Хустського району - зареєстровані, а дозволи на полювання – відсутні», - розповіли в поліції.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про вбивство з необережності і незаконне полювання (ч.1 ст.119, ч.1 ст.248 КК України).

    Ще один інцидент під час полювання стався 17 серпня біля селища Понінка в Хмельницькій області. Там 44-річний місцевий житель важко поранив 18-річного сина свого товариша на полюванні.

    «Мисливець спустився у воду в пошуках дичини і не помітив, як молода людина теж зайшла в очерет. Коли злетіла качка, чоловік вистрілив, але низько, і влучив в юнака. Хлопця з пораненням голови і грудної клітки спочатку госпіталізували в місцеву лікарню, а потім перевезли до Києва, звідки він родом. Зараз його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий», - йдеться в повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Браконьєр на Закарпатті застрелив свого друга
    Браконьєр на Закарпатті застрелив свого друга

    Рушницю поліцейські вилучили. За даним фактом відкрили провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч.1 ст.128 КК України).

     

    Читайте також
    Закарпаття вбивство поліція чоловік браконьєр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ