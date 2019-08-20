Браконьєр на Закарпатті застрелив свого друга



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Слідчі з'ясовують всі обставини події Фото: Нацполіція

Чоловіки на полюванні перебували незаконно, оскільки зараз відстріл парнокопитних тварин і хутрових звірів заборонений

У Хустському районі Закарпаття місцевий житель під час незаконного полювання випадково застрелив свого односельця. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 20 серпня.

За даними правоохоронців, напередодні до них надійшло повідомлення від 58-річного жителя села Ракош Хустського району. Чоловік повідомив, що під час полювання з власної необережності він влучив з рушниці в свого товариша, 39-річного односельчанина. Останній від отриманих травм помер на місці, в лісовому масиві поблизу села.

«Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що чоловіки в лісі на полюванні перебували незаконно, оскільки зараз відстріл парнокопитних тварин і хутрових звірів заборонений. Рушниці жителів Хустського району - зареєстровані, а дозволи на полювання – відсутні», - розповіли в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про вбивство з необережності і незаконне полювання (ч.1 ст.119, ч.1 ст.248 КК України).

Ще один інцидент під час полювання стався 17 серпня біля селища Понінка в Хмельницькій області. Там 44-річний місцевий житель важко поранив 18-річного сина свого товариша на полюванні.

«Мисливець спустився у воду в пошуках дичини і не помітив, як молода людина теж зайшла в очерет. Коли злетіла качка, чоловік вистрілив, але низько, і влучив в юнака. Хлопця з пораненням голови і грудної клітки спочатку госпіталізували в місцеву лікарню, а потім перевезли до Києва, звідки він родом. Зараз його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий», - йдеться в повідомленні.

Рушницю поліцейські вилучили. За даним фактом відкрили провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч.1 ст.128 КК України).