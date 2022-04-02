Бригадний генерал США пропонує надати Україні сучасне озброєння, замість безпольотної зони

Коли російські командири зрозуміють, що НАТО та США швидко поповнюють запаси українських підрозділів, це деморалізуватиме їх – Блейн Холт

США мають забезпечити більш надійну та швидшу військову логістику для України – Блейн Холт

Замість введення безпольотної зони в класичному варіанті, Захід повинен розглянути питання надання Україні сучасних озброєнь для протидії авіа та ракетним ударам, а також ударам з моря.

Про це в коментарі Guildhall заявив бригадний генерал США Блейн Холт.

«На мій погляд, США мають забезпечити більш надійну та швидшу військову логістику для України. Швидкість та ефективність в підтримці України також має стримувальне значення щодо Росії. Коли російські командири зрозуміють, що НАТО та США швидко поповнюють запаси українських підрозділів, це деморалізуватиме їх», – заявив американський генерал.

«Замість безпольотної зони під егідою НАТО Заходу слід швидко розглянути питання про надання сучасних озброєнь для протидії повітряним атакам літаків, ракет та кораблів, щоб Україна могла створити свою власну «штучну» безпольотну зону», – підсумував Блейн Холт.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо «конкретних кроків», які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють до об'єктів в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

30 березня група сенаторів США обох партій закликали прискорити постачання летального та нелетального озброєння Україні.