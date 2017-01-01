Британська розвідка: літак MH17 збили з російської ракетної установки

Британська розвідка знає, що російські військові надали і згодом вивезли назад ракетну пускову установку

Британська розвідка MI6 впевнена, що ракетна установка, з якої збили малазійський літак рейсу MH17 у небі над Донбасом, має російське походження. Про це мовиться в щорічній доповіді комітету з розвідки й безпеки парламенту Великої Британії. «Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі. Один із ранніх прикладів цього –



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Місце катастрофи МН17

Британська розвідка знає, що російські військові надали і згодом вивезли назад ракетну пускову установку

Британська розвідка MI6 впевнена, що ракетна установка, з якої збили малазійський літак рейсу MH17 у небі над Донбасом, має російське походження.

Про це мовиться в щорічній доповіді комітету з розвідки й безпеки парламенту Великої Британії.

«Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі. Один із ранніх прикладів цього – надзвичайно інтенсивна, багатоканальна спроба пропаганди, щоб переконати світ у тому, що Росія не несе відповідальності за збиття літака MH17», – мовиться в звіті.

Як повідомили у комітеті, британська розвідка знає, і не має ніякого сумніву в тому, що російські військові надали і згодом вивезли назад ракетну пускову установку.

Як відомо, 17 липня 2014 року «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав на території захопленої Донецької області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки «Бук», привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, «Бук» перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський («Хмурий»).

В спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider з’ясували, що ключовим фігурантом справи про збитий над Донбасом «Боїнг» рейсу MH17 є російський генерал-полковник Микола Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу РФ.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака.

У листопаді міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що російські спецслужби намагаються вплинути на громадську думку щодо катастрофи MH17 в Нідерландах шляхом поширення фальшивих новин.

Джерело: Радіо Свобода