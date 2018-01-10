Британський фрегат розпочав похід у Східну Азію

HMS Sutherland (F81) візьме участь в навчаннях біля Корейського півострова

Фрегат військово-морського флоту Великої Британії HMS Sutherland (F81) залишив свою базу Давенпорт і направився для виконання завдань в Східній Азії. Про це повідомляє сайт Naval Today. Особливістю місії цього корабля є те, що він є першим британським військовим судном, що за декілька років відвідає азійський регіон. Новий Міністр оборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фрегат HMS Sutherland (F81)

HMS Sutherland (F81) візьме участь в навчаннях біля Корейського півострова

Фрегат військово-морського флоту Великої Британії HMS Sutherland (F81) залишив свою базу Давенпорт і направився для виконання завдань в Східній Азії. Про це повідомляє сайт Naval Today.

Особливістю місії цього корабля є те, що він є першим британським військовим судном, що за декілька років відвідає азійський регіон. Новий Міністр оборони Гевін Вільямсон, оголошуючи про майбутнє турне фрегату HMS Sutherland (F81) в листопаді 2017 року, заявив, що таким чином Велика Британія чітко показує свою відданість безпеці Азійсько-Тихоокеанського регіону, в час, коли КНДР своєю діяльністю викликає занепокоєння всього світу.

Під час перебування у Східній Азії британський військовий корабель візьме участь у спільних навчаннях кораблів США, Японії і Республіки Корея неподалік Корейського півострова.