Британський фрегат розпочав похід у Східну Азію
- Сьогодні, 12:12
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HMS Sutherland (F81) візьме участь в навчаннях біля Корейського півострова
Фрегат військово-морського флоту Великої Британії HMS Sutherland (F81) залишив свою базу Давенпорт і направився для виконання завдань в Східній Азії. Про це повідомляє сайт Naval Today.
Особливістю місії цього корабля є те, що він є першим британським військовим судном, що за декілька років відвідає азійський регіон. Новий Міністр оборони Гевін Вільямсон, оголошуючи про майбутнє турне фрегату HMS Sutherland (F81) в листопаді 2017 року, заявив, що таким чином Велика Британія чітко показує свою відданість безпеці Азійсько-Тихоокеанського регіону, в час, коли КНДР своєю діяльністю викликає занепокоєння всього світу.
Під час перебування у Східній Азії британський військовий корабель візьме участь у спільних навчаннях кораблів США, Японії і Республіки Корея неподалік Корейського півострова.