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    Британський фрегат розпочав похід у Східну Азію

    HMS Sutherland (F81) візьме участь в навчаннях біля Корейського півострова
    Фрегат військово-морського флоту Великої Британії HMS Sutherland (F81) залишив свою базу Давенпорт і направився для виконання завдань в Східній Азії. Про це повідомляє сайт Naval Today.  Особливістю місії цього корабля є те, що він є першим британським військовим судном, що за декілька років відвідає азійський регіон. Новий Міністр оборони
    • Сьогодні, 12:12
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    Фрегат HMS Sutherland (F81)
    Фрегат HMS Sutherland (F81)

    HMS Sutherland (F81) візьме участь в навчаннях біля Корейського півострова

    Фрегат військово-морського флоту Великої Британії HMS Sutherland (F81) залишив свою базу Давенпорт і направився для виконання завдань в Східній Азії. Про це повідомляє сайт Naval Today

    Особливістю місії цього корабля є те, що він є першим британським військовим судном, що за декілька років відвідає азійський регіон. Новий Міністр оборони Гевін Вільямсон, оголошуючи про майбутнє турне фрегату HMS Sutherland (F81) в листопаді 2017 року, заявив, що таким чином Велика Британія чітко показує свою відданість безпеці Азійсько-Тихоокеанського регіону, в час, коли КНДР своєю діяльністю викликає занепокоєння всього світу.

    Під час перебування у Східній Азії британський військовий корабель візьме участь у спільних навчаннях кораблів США, Японії і Республіки Корея неподалік Корейського півострова. 

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