ЄС не може вимагати такого ж рівня реформ від України, як і від східноєвропейських країн, де він пропонував членство та фінансову підтримку реформ - Кузьо

П'ять років після революції Євромайдану в Україні ознаменувались найбільшими реформами за тридцять років незалежності. Реформи не застигли і не зупиняються, наголошує в статті для The Hill Тарас Кузьо, аналітик Центру трансатлантичних відносин університету Джонса Гопкінса. Справді, розмови про «втому від України» в



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Тарас Кузьо

ЄС не може вимагати такого ж рівня реформ від України, як і від східноєвропейських країн, де він пропонував членство та фінансову підтримку реформ - Кузьо

П'ять років після революції Євромайдану в Україні ознаменувались найбільшими реформами за тридцять років незалежності.

Реформи не застигли і не зупиняються, наголошує в статті для The Hill Тарас Кузьо, аналітик Центру трансатлантичних відносин університету Джонса Гопкінса.

Справді, розмови про «втому від України» в Вашингтоні не на часі, переконаний науковець.

Кузьо наводить три приклади прогресу:

Звіт Європейської ради визнає, що Україна докладає значних зусиль в боротьбі з відмиванням коштів та тероризмом. Новий звіт проекту з Світового судочинства засвідчує покращення в сфері «верховенства права», особливо з питання «безпеки та порядку». Агентство Kroll Inc. виявило значні обсяги відмивання коштів Коломойським в Приватбанку за часів проросійського уряду. Це підтверджує відданість Національного банку боротьбі проти відмивання коштів олігархами.

Vox Ukraine, незалежна аналітична платформа зазначає, що реформи було втілено в сфері децентралізації, охорони здоров’я, освіти, створенні антикорупційних установ, регулюванні бізнесу, банківській сфері та в НБУ, наголошує аналітик і нагадує про прогрес в захисті прав жінок в Україні.

Серед реформ, які ще потребують втілення, Кузьо перерахував створення антикорупційного суду, продовження приватизації та відкриття ринку землі.

Цим реформам чинять спротив проросійські олігархи та українські популісти, наголошує дослідник, наводячи приклад Юлії Тимошенко, яка є найбільшим супротивником земельної реформи.

Важливо пам’ятати про контекст, в якому проходять реформи, переконаний аналітик. Росія без оголошення почала війну в Україні 5 років тому, і війна щодня забирає життя військових та цивільних.

Три чверті українців вважають, що війна залишиться на тому ж рівні, чи посилиться. Стільки ж переконані, що метою Путіна є зруйнувати незалежність та суверенітет України.

Через агресію Росії, Україна значно розширила оборонний бюджет – до 6% ВВП, що більше ніж у будь-якої країни НАТО. Україна також поновила військово-промисловий комплекс, який може надавати сучасну зброю. Українські збройні сили, які цього року отримають допомогу США, є в найкращому стані ніж будь-коли. Завдяки допомозі США та Канади Міністерство внутрішніх справ України реформувало міліцію радянського зразка на поліцію, також з внутрішніх військ було сформовано добре обладнану національну гвардію.

На відміну від США, ЄС відносно нещодавно став підтримувати реформи в Україні. ЄС видав 52 рекомендації для парламентських реформ менше двох років тому.

ЄС не може вимагати такого ж рівня реформ від України, як і від східноєвропейських країн, де він пропонував членство та фінансову підтримку реформ. Східне партнерство пропонує Україні інтеграцію, але не членство, нагадує науковець.