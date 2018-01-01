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    Через негоду в Україні без світла залишаються понад 50 населених пунктів

    Проблеми з електроенергією наразі є в Одеській і Черкаській областях
    В Україні через складні погодні умови станом на 18:00 середи залишається знеструмленим 51 населений пункт в Одеській і Черкаській областях. «Залишається знеструмленим 51 населений пункт у двох областях (Одеська - 43, Черкаська - 8)», - повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу. Небезпечних
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    Проблеми з електроенергією наразі є в Одеській і Черкаській областях

    В Україні через складні погодні умови станом на 18:00 середи залишається знеструмленим 51 населений пункт в Одеській і Черкаській областях.

    «Залишається знеструмленим 51 населений пункт у двох областях (Одеська - 43, Черкаська - 8)», - повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу.

    Небезпечних метеорологічних явищ на території країни не спостерігається. Подекуди невеликий сніг у Донецькій і Луганській областях.

    Продовжує діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на території Запорізької області на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ (завдовжки 23 км).

    Водночас знято обмеження на двох ділянках доріг (Т-0811 Веселе - Новобогданівка, М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ).

     

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