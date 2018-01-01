Через негоду в Україні без світла залишаються понад 50 населених пунктів
- Сьогодні, 20:26
-
Розсилка
Проблеми з електроенергією наразі є в Одеській і Черкаській областях
В Україні через складні погодні умови станом на 18:00 середи залишається знеструмленим 51 населений пункт в Одеській і Черкаській областях.
«Залишається знеструмленим 51 населений пункт у двох областях (Одеська - 43, Черкаська - 8)», - повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу.
Небезпечних метеорологічних явищ на території країни не спостерігається. Подекуди невеликий сніг у Донецькій і Луганській областях.
Продовжує діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на території Запорізької області на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ (завдовжки 23 км).
Водночас знято обмеження на двох ділянках доріг (Т-0811 Веселе - Новобогданівка, М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ).