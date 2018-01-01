Через негоду в Україні без світла залишаються понад 50 населених пунктів

Проблеми з електроенергією наразі є в Одеській і Черкаській областях

В Україні через складні погодні умови станом на 18:00 середи залишається знеструмленим 51 населений пункт в Одеській і Черкаській областях. «Залишається знеструмленим 51 населений пункт у двох областях (Одеська - 43, Черкаська - 8)», - повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу. Небезпечних