Через пожежу на Житомирщині загинули двоє дітей

Смертельна пожежа сталася в приватному дерев’яному житловому будинку, який мав пічне опалення

У Житомирській області через пожежу загинули двоє дітей. Про це інформує Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. За ого даними, 2 грудня о 23:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку у с. Стрижівка Коростишівського району. За



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Смертельна пожежа сталася в приватному дерев’яному житловому будинку, який мав пічне опалення

У Житомирській області через пожежу загинули двоє дітей. Про це інформує Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

За ого даними, 2 грудня о 23:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку у с. Стрижівка Коростишівського району. За вказаною адресую було спрямовано вогнеборців 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Ними було з’ясовано, що пізній виклик та доступ кисню в середину будинку, який стався внаслідок того, що селяни, намагаючись допомогти, розбили скло у вікні – сприяли інтенсивнішому розповсюдженню вогню. Полум’я вже встигло охопити повністю дах оселі. Крім того, за словами сусідів в будинку могли перебувати люди.

Під час процесу ліквідації пожежі на ліжку в кімнаті рятувальники виявили тіла двох дітей (2004 та 2016 р.н.) без ознак життя – доньки та онука власниці житла. Діти були залишені дома на самоті.

За попередньою версією загоряння сталося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Внаслідок перенагріву груби зайнялося дерев’яне перекриття, конструкції якого знаходилися близько до димаря.

Пожежу локалізовано о 00:05, ліквідовано о 02:40. За вказаною адресую працювало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки.