Через справу Скрипалів Росію можуть видворити із ООН - Безсмертний



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Постпред Росії при ООН Василь Небензя

На думку політика, рішення у справі Скрипалів може «негативно вплинути на Північний та Південний потоки»

Заява прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей про причетність росіян до отруєння Скрипалів погіршить не тільки стосунки Лондона з Москвою. Свою підтримку англійцям висловили США, Канада, Франція та Німеччина. Тож збереження та розширення санкцій для Росії неминучі. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Якщо британці взялись за справу, то вони будуть точно, у відповідності до усіх правил, заганяти злодія у капкан. Думаю, це ще не остання інформація, оприлюднена у цій справі. І вона все більше буде впливати на стосунки не тільки між Лондоном і Москвою, але й між Вашингтоном і Москвою, між ЄС і Москвою. В цій ситуації Лондон більше робить для майбутнього України, ніж вона сама», - сказав він.

Безсмертний вважає, що це вплине не тільки на політичні, а й на економічні стосунки на Євразійському континенті. Зокрема, рішення у справі Скрипалів може «негативно вплинути на Північний та Південний потоки». Крім того, на думку політика, озвучена Терезою Мей інформація може стати серйозним аргументом не тільки для збереження санкцій проти Росії, а й для їх розширення.

«Можливо незабаром серйозно заговорять про таку річ як видворення Росії з Ради безпеки ООН. Тема використання хімічної зброї, яка виробляється, поширюється, застосовується шляхом отруєння окремих осіб – річ поза межами здорового глузду. Це добре розуміє і Лондон, і Вашингтон. Тому Лондон буде наполягати на певних заходах», - переконаний Безсмертний.

Тому, на його думку, у зв’язку з погіршення ситуації у світі, треба думати про новий формат безпеки на Євразійському континенті. «Загострюються стосунки між Росією та ЄС, між Росією та англо-саксонською групою країн. Це говорить про те, що ще складнішою буде доля таких країн, як Україна. Це сильно послаблює перспективи тих, хто не є серйозними гравцями на міжнародній арені. Особливо, коли вони знаходяться на пограниччі з РФ», - сказав він.

Крім того, Безсмертний вважає, що є необхідність у серйозній системній співпраці українських та британських спецслужб. «Озвучена інформація у справі Скрипалів свідчить про дуже серйозну роботу, яку ведуть британські служби. Їхні методи дуже потрібні сьогодні українським розвідувальним та спеціальним службам», - зауважив політик.