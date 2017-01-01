Чийгоз і Умеров у Відні зустрінуться з Тіллерсоном

Держсекретар США Рекс Тіллерсон візьме участь в роботі дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров вилетіли до Відня, де зустрінуться з міністрами країн-членів ОБСЄ, а також державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це 7 грудня повідомив на сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. «Зрозуміло, (Чийгоз і



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Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров

Держсекретар США Рекс Тіллерсон візьме участь в роботі дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров вилетіли до Відня, де зустрінуться з міністрами країн-членів ОБСЄ, а також державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це 7 грудня повідомив на сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Зрозуміло, (Чийгоз і Умеров – ред.) говоритимуть про ситуацію в тимчасово окупованому Криму і про права людини, про політв’язнів, про посилення тиску на Росію», – написав він.

Сьогодні, 7 грудня, держсекретар США Рекс Тіллерсон візьме участь в роботі дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні. У Держдепартаменті раніше заявили, що питання України стоятиме на порядку денному цього засідання.

У вересні цього року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Його затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Чийгоза звинувачували в організації масових заворушень.

Після цього суд у Криму засудив до двох років колонії-поселення Ільмі Умерова. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

25 жовтня російська влада звільнила й передали Туреччині Умерова й Чийгоза. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.