Чоловік «під наркотиками» відлупцював сусіда молотком у Кропивницькому

Підозрюваний кинувся на потерпілого без причини

У Кропивницькому чоловік під впливом наркотичних речовин накинувся на свого сусіда з молотком. Про це повідомляє патрульна поліція. Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Міцкевича. Патрульних викликав батько потерпілого, який розповів, що сина побили молотком. Прибувши на місце, поліцейські викликами потерпілому лікарів, які шпиталізували



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Підозрюваний кинувся на потерпілого без причини

У Кропивницькому чоловік під впливом наркотичних речовин накинувся на свого сусіда з молотком. Про це повідомляє патрульна поліція.

Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Міцкевича. Патрульних викликав батько потерпілого, який розповів, що сина побили молотком.

Прибувши на місце, поліцейські викликами потерпілому лікарів, які шпиталізували його з ушкодженнями голови та руки.

«Як з'ясувалося згодом, потерпілий зайшов до свого сусіда у справі, але той неочікувано накинувся на нього з молотком і декілька разів ударив його. Потерпілому вдалося втекти та повідомити про це рідних, які негайно викликали поліцію», - йдеться у повідомленні.

Поліція знайшла ймовірного нападника за місцем проживання. Під час спілкування з чоловіком, інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Згодом громадянин зізнався, що дійсно вживав наркотичні речовини та вдарив свого сусіда молотком.