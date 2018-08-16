Чоловік у Тернополі підстрелив поліцейську
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Підозрюваний стріляв по жінці з балкона своєї квартири на четвертому поверсі
У Тернополі невідомий чоловік вистрілив у руку капрала взводу роти поліції спеціального призначення. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 16 серпня.
Інцидент стався вчора ввечері на вулиці Назарія Яремчука.
«Патрульні прибули на місце події. Вони почали ретельно обстежувати прилеглу територію. Разом з групою швидкого реагування та слідчо-оперативною групою їм вдалося затримати 29-річного громадянина. У скоєному він зізнався. За його словами, стріляв з балкона своєї квартири на четвертому поверсі. Експерти вилучили предмет, схожий на гвинтівку», - йдеться у повідомленні.
У травмпункті постраждалій поліцейській надали першу медичну допомогу. Її було госпіталізовано.
Судячи з опублікованих фото, чоловік стріляв з пневматичної гвинтівки іспанської компанії Norica.
За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України).