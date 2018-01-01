  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Чотири роки окупації. Крим - російський авіаносець? (прес-конференція)

    Учасники прес-конференції розкажуть про історію воєнної окупації Криму
    Сьогодні, 20 лютого, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Чотири роки окупації. Крим - російський авіаносець?». Запрошені гості: Володимир Копчак, Заступник директора Центру досліджень, армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), випусковий редактор аналітичного бюлетеня ЦДАКР
    • Сьогодні, 11:00
    • Розсилка
    Росія захопила Крим навесні 2014
    Росія захопила Крим навесні 2014

    Учасники прес-конференції розкажуть про історію воєнної окупації Криму

    Сьогодні, 20 лютого, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Чотири роки окупації. Крим - російський авіаносець?».

    Запрошені гості:

    • Володимир Копчак, Заступник директора Центру досліджень, армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), випусковий редактор аналітичного бюлетеня ЦДАКР «Виклики і ризики»;
    • Леонід Поляков, голова Експертної ради ЦДАКР.

    Учасники прес-конференції розкажуть про історію воєнної окупації Криму, повідомлять про чисельність військових угрупувань на кримському півострові та проаналізують, як санкції вплинули на Чорноморський флот.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Читайте також
    Крим окупанти в Криму санкції ЦДАКР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ