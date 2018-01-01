Чотири роки окупації. Крим - російський авіаносець? (прес-конференція)
- Сьогодні, 11:00
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Розсилка
Росія захопила Крим навесні 2014
Учасники прес-конференції розкажуть про історію воєнної окупації Криму
Сьогодні, 20 лютого, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Чотири роки окупації. Крим - російський авіаносець?».
Запрошені гості:
- Володимир Копчак, Заступник директора Центру досліджень, армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), випусковий редактор аналітичного бюлетеня ЦДАКР «Виклики і ризики»;
- Леонід Поляков, голова Експертної ради ЦДАКР.
Учасники прес-конференції розкажуть про історію воєнної окупації Криму, повідомлять про чисельність військових угрупувань на кримському півострові та проаналізують, як санкції вплинули на Чорноморський флот.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: