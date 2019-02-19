Ціна на золото в світі б’є десятимісячний рекорд



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Ціна на дорогоцінні метали і далі зростатиме через сповільнення світової економіки

Зростання попиту на золото призвело до того, що ціна тройської унції цього дорогоцінного металу складає на сьогодні 1327,64 долара. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Росте також і ціна срібла – ціна на тройську унцію срібла збільшилася на 2,4% до 15,8 долара. Ціна на платину зросла на 3% до 807 доларів за унцію.

Укріпленню ціни на дорогоцінні метали сприяє те, що ФРС США скоріше за все не буде в 2019 році так само активно піднімати облікову ставку як це робилося і в 2018 році. Окрім того додатковому попиту і як наслідок росту ціни на дорогоцінні метали сприяє і посилення політичних ризиків в США – спочатку шатдаун уряду, а потім протиріччя між Конгресом і Білим Додом щодо створення стіни на кордоні із Мексикою.

Також сприяють підвищенню цін на дорогоцінні метали і невизначеність із Brexit та торговельні протиріччя між США і КНР. Зниженню ціни на золото може сприяти лише домовленість між Пекіном і Вашингтоном щодо торговельних питань. Проте все одно тенденція на збільшення ціни дорогоцінних металів буде зберігатися через сповільнення світової економіки.