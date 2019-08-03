Цукерберг хоче перейменувати Instagram і WhatsApp



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Представники Facebook підтвердили, що «вони хочуть більш точно описувати продукти і послуги, які є частиною Facebook»

Керівництво соцмережі планує вивести на перший план приналежність Instagram та WhatsApp до Facebook

Представники Facebook підтвердили, що компанія незабаром змінить назви своїх дочірніх підприємств Instagram та WhatsApp. Керівництво соцмережі планує вивести на перший план приналежність Instagram та WhatsApp до Facebook.

Після того, як компанія Facebook придбала Instagram та WhatsApp, її засновник Марк Цукерберг обіцяв, що не втручатиметься в роботу дочірніх підприємств і дозволить їм розвиватися автономно. Згодом тиск Facebook на Instagram і WhatsApp став очевидним. Торік через розбіжності з керівництвом свої посади залишили засновники Instagram, а ще раніше співпрацювати зі своєю новою материнською компанією відмовилися засновники WhatsApp.

Пару місяців тому Марк Цукерберг публічно порушив свою обіцянку і заявив, що месенджер WhatsApp та соцмережа Instagram об'єднають з Facebook Messenger. У Facebook заявили, що всі три сервіси продовжать роботу як окремі додатки, але інфраструктура їх повідомлень буде об'єднана. Зміни повинні впровадити до кінця 2019-го або на початку 2020-го.

Тепер у Facebook вирішили піти ще далі і перейменувати Instagram та WhatsApp таким чином, щоб користувачам було відразу зрозуміло, кому належать ці сервіси. Представники Facebook підтвердили, що «вони хочуть більш точно описувати продукти і послуги, які є частиною Facebook». Однією з версій нової назви є «Instagram від Facebook» і «WhatsApp від Facebook».

Джерело: УНІАН