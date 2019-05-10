Демократи звинуватили Трампа в систематичному перешкоджанні правосуддю



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Дональд Трамп

Трамп сам майже довів себе до імпічменту, зазначила Пелосі

Спікер Палати представників США, конгресвумен від Демократичної партії, Ненсі Пелосі відкрито звинуватила президента США Дональда Трампа в систематичній обструкції правосуддю.

Про це вона заявила під час прес-конференції.

«Президент сам майже довів себе до імпічменту, бо він щодня демонструє все більше обструкції правосуддю, а також неповагу до законної ролі Конгресу надсилати повістки», - заявила Пелосі.

Спікер Палати представників при цьому погодилась з головою Юридичного комітету конгресменом Джерольдом Надлером, що Сполучені Штати погрузилися у «конституційну кризу» через блокування адміністрацією Трампа всіх спроб Конгресу дізнатися більше про російську справу.

Водночас, Пелосі попередила, що процедура імпічменту проти президента буде на часі, коли будуть зібрані неспростовні докази.