Демократи звинуватили Трампа в систематичному перешкоджанні правосуддю
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Трамп сам майже довів себе до імпічменту, зазначила Пелосі
Спікер Палати представників США, конгресвумен від Демократичної партії, Ненсі Пелосі відкрито звинуватила президента США Дональда Трампа в систематичній обструкції правосуддю.
Про це вона заявила під час прес-конференції.
«Президент сам майже довів себе до імпічменту, бо він щодня демонструє все більше обструкції правосуддю, а також неповагу до законної ролі Конгресу надсилати повістки», - заявила Пелосі.
Спікер Палати представників при цьому погодилась з головою Юридичного комітету конгресменом Джерольдом Надлером, що Сполучені Штати погрузилися у «конституційну кризу» через блокування адміністрацією Трампа всіх спроб Конгресу дізнатися більше про російську справу.
Водночас, Пелосі попередила, що процедура імпічменту проти президента буде на часі, коли будуть зібрані неспростовні докази.