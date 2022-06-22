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    Грози та прохолода: прогноз погоди на 22 червня

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    У середу спеки не прогнозується - Грози та прохолода: прогноз погоди на 22 червня
    У середу спеки не прогнозується
    фото: glavcom.ua

    Деякі регіони вкриють грози та сильний вітер

    Погода в середу, 22 червня, буде дощовою та подекуди прохолодною. Крім того, варто приготуватись до грози та сильного вітру. Такі дані «Укргідрометцентру».

    Найхолодніше буде в центрі. Зокрема, на Черкащині та Кіровоградщині прогнозують +17...+19 градусів. На півночі – теж прохолодно, оскільки у Сумах та Житомирі – +16...+18.

    У східних, західних та центральних областях показники стовпчиків термометрів будуть вищими. Однак спекотно не буде. Температура повітря становитиме +23...+25.

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    Пориви вітру сягатимуть 5-12 метрів за секунду. Щоправда, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вітер може бути й сильнішим.

    За словами Діденко, опади розподіляться нерівномірно. Дощі з грозами пройдуть завтра у північних, центральних регіонах. На заході опади зачеплять лише Рівненщину та Волинь, але тут без грози.

    Ввечері дощ добереться до Запоріжжя, Херсонщини та Криму. В інших областях обіцяють суху погоду.

    У Києві теж прогнозують дощ з грозою. У столиці стане прохолодніше, температура повітря впаде до +20 градусів.

    Діденко припускає, що надалі в Україні сильна спека буде малоймовірною, передбачається комфортна температура повітря.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти прогноз погоди війна спека Україна повітря вітер окупація дощ Наталка Діденко #stoprussia
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    Грози та прохолода: прогноз погоди на 22 червня