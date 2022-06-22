Грози та прохолода: прогноз погоди на 22 червня

У середу спеки не прогнозується

Деякі регіони вкриють грози та сильний вітер

Погода в середу, 22 червня, буде дощовою та подекуди прохолодною. Крім того, варто приготуватись до грози та сильного вітру. Такі дані «Укргідрометцентру».

Найхолодніше буде в центрі. Зокрема, на Черкащині та Кіровоградщині прогнозують +17...+19 градусів. На півночі – теж прохолодно, оскільки у Сумах та Житомирі – +16...+18.

У східних, західних та центральних областях показники стовпчиків термометрів будуть вищими. Однак спекотно не буде. Температура повітря становитиме +23...+25.

Пориви вітру сягатимуть 5-12 метрів за секунду. Щоправда, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вітер може бути й сильнішим.

За словами Діденко, опади розподіляться нерівномірно. Дощі з грозами пройдуть завтра у північних, центральних регіонах. На заході опади зачеплять лише Рівненщину та Волинь, але тут без грози.

Ввечері дощ добереться до Запоріжжя, Херсонщини та Криму. В інших областях обіцяють суху погоду.

У Києві теж прогнозують дощ з грозою. У столиці стане прохолодніше, температура повітря впаде до +20 градусів.

Діденко припускає, що надалі в Україні сильна спека буде малоймовірною, передбачається комфортна температура повітря.