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    Сьогодні Вакарчук святкує день народження. Десять хітів гурту «Океан Ельзи» (відео)

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    Сьогодні Вакарчук святкує день народження. Десять хітів гурту «Океан Ельзи» (відео)
    Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy

    27 років тому Вакарчук створив відомий гурт «Океан Ельзи»

    Сьогодні святкує свій день народження Святослав Вакарчук (1975), український музикант, композитор, фронтмен рок-гурту «Океан Ельзи», політичний і громадський діяч. Про подію нагадав журналіст Роман Сущенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Каменяр» української рок-сцени народився у Мукачевому в сім’ї фізика Івана Вакарчука (згодом ректор Львівського університету, міністр освіти і науки України).

    Навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка за спеціальністю «Фізик, викладач фізики». У 1994 році створив гурт «Океан Ельзи».

    Серйозно займався музикою, випускаючи музичні альбоми, але й науки не кидав – закінчив аспірантуру Львівського університету за спеціальністю «Теоретична фізика», у 2009 році захистив дисертацію «Суперсиметрія електрона в магнітному полі». До того ж здобув другу вищу освіту (у тому ж таки рідному Львівському університеті) за спеціальністю «Спеціаліст з міжнародних економічних відносин».

    За 20 понад років існування «Океану Ельзи» написав чимало популярних пісень і разом з колегами-музикантами випустив до десятка музичних альбомів («Там, де нас нема» (1998), «Янанебібув» (2000), «Модель» (2001), «Суперсиметрія» (2003), «Gloria» (2005), «Міра» (2007), «DolceVita» (2010), «Земля» (2013), «Без меж» (2016)).

    Активний учасник Помаранчевої революції та революції Гідності. 2007-2008 – депутат Верховної Ради України. 2003-2007 – Посол української культури.

    2005-2007 – Посол доброї волі програми розвитку ООН. У 2009 році заснував фонд «Люди Майбутнього». Заслужений артист України (2005); почесний громадянин Львова (2015).

    «Главком» нагадує десятку найяскравіших пісень гурту «Океан Ельзи»:

    «Обійми»

    «Така як ти»

    «Мить»

    «Без бою»

    «Відпусти»

    «Там, де нас нема»

    «Я так хочу…»

    «Вище неба»

    911

    «Вставай»

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    Теги: депутат ООН земля Святослав Вакарчук Океан Ельзи
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