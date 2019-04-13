Денісова їде в Москву на суд до полонених українських моряків



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Людмила Денісова

Денісова сподівається на зустріч з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з Радником Президента РФ Михайлом Федотовим

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова виїхала в Москву, щоб взяти участь в судах щодо продовження арешту захопленим ФСБ Росії українським морякам.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Крім того, я сподіваюся на зустріч з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з Радником Президента РФ, Головою Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства Михайлом Федотовим. Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні», – зазначила вона.

Як повідомлялося, 5 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України - катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Зараз вони знаходяться в Москві, у СІЗО.

Пізніше російська сторона призначила психолого-психіатричну судову експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками згідно з Женевською конвенцією про військовополонених.

Женевська конвенція - міжнародно-правовий документ, який регулює поводження з військовополоненими.