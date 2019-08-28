Депутат Київради Майзель відповів Богдану, який назвав його «чортом»



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Майзель готує відповідний запит в НАБУ, щоб антикорупційне відомство поставило крапку в поширенні фейковій новині

Депутат Київської міської ради Сергій Майзель заперечує причетність до нібито тиску на підприємців Києва від «імені глави ОПУ» Андрія Богданас.

Про це Майзель написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, фейкова інформація про нібито неправомірні вчинки Майзеля з'явилася вчора на сумнівних сайтах.

На цю інформацію відреагував глава Офісу Президента України Андрій Богдан.

«Ребята цей «чорт» не має до мене ніякого відношення. Прохання напишіть заяву в НАБУ ну або вломіть люлей (орфографія і пунктуація автора збережені, - ред.)», - написав Богдан.

Депутат з подивом відреагував на те, що інформацію з такого ненадійного джерела поширив на своїй сторінці в Facebook глава Офісу Президента України Андрій Богдан.

«Глава ОПУ Андрій Богдан, з яким я особисто не знайомий, опублікував в Facebook статтю, в якій я нібито вимагаю кошти від київських підприємців за роботу їх МАФів. Є два шанованих видання - британське ВВС і американське СNN. А є українська пародія на ЗМІ - BBC-CCNN.com.ua. Своєю сьогоднішньою популярності я зобов'язаний «пародії» - саме на неї опублікував посилання глава ОПУ ... я не вірю, що глава ОПУ читає подібне і тим більше не розуміє різниці між журналістикою справжньою і замовною. Людина, яка пройшла президентську кампанію, поведеться на такий «Вкидання»? .. Я швидше повірю в те, що пана Богдана попросили про репост або ввели в оману щодо серйозності цього «засобу масової інформації», - написав він.

Він зазначив, що готує відповідний запит в НАБУ, щоб антикорупційне відомство поставило крапку в поширенні фейковій новині.

«В оприлюдненій статті про мене ніякої конкретики. Незрозумілі скріни, які може будь-хто зробити за хвилину.«Ноу-нейми» коментатори. Замовники публікації зробили з пана Богдана чупакабру, яку бояться в Києві. Невже ці люди дійсно вважають, що використовуючи прізвище глави ОПУ в столиці можна творити «бєспрєдєл»? Байки ... Щоб зупинити фейк-ньюз, я звертаюся до НАБУ. до кінця тижня Бюро отримає запит від мене з вимогою перевірити викладену інформацію. Я впевнений, що результати перевірки розставлять всі крапки над «і». Й останнє. Закликаю подбати про інформаційну гігієну. Бо завдяки сучасним методам впливу через так звані ЗМІ сама ж влада і перетворює важливу антикорупційну боротьбу на фарс», - заявив депутат Київради.

Він вважає, що скандал, ймовірно, може бути пов'язано з конфліктом між главою ОПУ і мером Києва Віталієм Кличком.

«Якщо складно знищувати репутацію міського голови, то варто спробувати «пройтися людьми», які асоціюються з його командою. Що ж, приймаю ситуацію такою, яка вона є. Бо сили, які використовують моє ім'я в своїх іграх, знаходяться «в високих кабінетах». Туди вхід тільки для топів, явно не для депутатів міського рангу», - саркастично коментує Сергій Майзель.