Державний бюджет вийшов у профіцит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держказначейство уточнює, що профіцит загального фонду держбюджету в серпні становив 23,6 млрд грн, а за січень-серпень - 7,42 млрд грн

Профіцит державного бюджету в серпні становив 25,15 мільярда гривень, а в цілому за січень-серпень держбюджет був зведений з профіцитом 11,8 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з даними служби, серпневий показник пов'язаний зі скороченням фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на 37,16 млрд грн, хоча Мінфін за рахунок розміщення піврічних єврооблігацій залучив 19,39 млрд грн зовнішнього фінансування.

Держказначейство уточнює, що профіцит загального фонду держбюджету в серпні становив 23,6 млрд грн, а за січень-серпень - 7,42 млрд грн.

Як вказує Держказначейство, запозичення за вісім місяців становили по загальному фонду 133,8 млрд грн при запланованих 162,1 млрд грн, погашення - 147,3 мрд грн при очікуваних 148,47 млрд грн.

У спецфонд в січні-серпні було залучено 4,5 млрд грн при плані 17 млрд грн.

Приватизація за січень-серпень 2018 року принесла 75,2 млн грн при запланованих 10,7 млрд грн.