Держдеп США опублікував дані про скорочення стратегічних ядерних озброєнь

США націлені на повну модернізацію стратегічного ядерного арсеналу

Державний департамент США через 7 років із вступу в силу дії угоди про скорочення стратегічних ядерних озброєнь СНО-3 опублікував дані щодо виконання угоди американською стороною, а також статистику щодо обміну відповідною інформацією в рамках виконання угоди. Так було відзначено те, що за час вступу угоди в дію дві сторони направили і отримали



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США націлені на повну модернізацію стратегічного ядерного арсеналу

Державний департамент США через 7 років із вступу в силу дії угоди про скорочення стратегічних ядерних озброєнь СНО-3 опублікував дані щодо виконання угоди американською стороною, а також статистику щодо обміну відповідною інформацією в рамках виконання угоди.

Так було відзначено те, що за час вступу угоди в дію дві сторони направили і отримали 14,6 тисяч повідомлень про знаходження, пересування і розташування стратегічних ядерних сил, провели 252 інспекції на містах. Також США і РФ здійснили 14 обмінів даними щодо стану і складу стратегічних ядерних сил кожні шість місяців, і провели 14 презентацій нових зразків озброєння або старих, які були зняті із чергування і пройшли конверсію.

Дипломатичне відомство США відзначило, що іще на серпень 2017 року американська сторона вийшла на рівні угоди СНО-3 щодо чисельності носіїв і боєголовок розвернутих на них. При цьому на 5 лютого 2018 року США мали 660 розгорнутих носіїв (шахтних міжконтинентальних ракет Minuteman-III, балістичних ракет на підводних човнахTrident II, і стратегічних бомбардувальників B-2 та B-52H) при загальній чисельності в 800 носіїв. На цих розгорнутих носіях на сьогодні розміщено 1393 боєголовки.

При цьому в повідомленні відзначалася роль стратегічної ядерної зброї США в підтриманні миру і стабільності в світі. Як наслідок, Вашингтон має намір в рамках угоди СНО-3 проводити повну модернізацію стратегічного ядерного арсеналу США, як визначено в Огляді ядерної політики США.