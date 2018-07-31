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    Держкіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас»

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    <div class="copy">Кадр з фільму&nbsp;&laquo;Позивний Бандерас&raquo;</div> - Держкіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас»
    Фото: facebook.com/posyvnyibanderas
    Кадр з фільму «Позивний Бандерас»

    Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі

    Державне агентство з питань кіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас» режисера Заза Буадзе.

    Про це повідомляє прес-служба агентства.

    Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі, група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії і знешкодити російського підривника Ходока.

    Із 11 жовтня фільм має вийти в прокат, додають у Держкіно.

    7 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. Стрічка – художня, але знімалася за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет фільму майже 48 мільйонів гривень.Фільм «Кіборги» переміг в номінації «найкращий фільм 2017 року» кінопремії «Золота дзиґа».

    кіно бюджет трейлер
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