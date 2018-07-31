Держкіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/posyvnyibanderas Кадр з фільму «Позивний Бандерас»

Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі

Державне агентство з питань кіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас» режисера Заза Буадзе.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі, група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії і знешкодити російського підривника Ходока.

Із 11 жовтня фільм має вийти в прокат, додають у Держкіно.

7 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. Стрічка – художня, але знімалася за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет фільму майже 48 мільйонів гривень.Фільм «Кіборги» переміг в номінації «найкращий фільм 2017 року» кінопремії «Золота дзиґа».