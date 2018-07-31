Держкіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас»
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Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі
Державне агентство з питань кіно оприлюднило трейлер військової драми «Позивний Бандерас» режисера Заза Буадзе.
Про це повідомляє прес-служба агентства.
Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі, група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії і знешкодити російського підривника Ходока.
Із 11 жовтня фільм має вийти в прокат, додають у Держкіно.
7 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. Стрічка – художня, але знімалася за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет фільму майже 48 мільйонів гривень.Фільм «Кіборги» переміг в номінації «найкращий фільм 2017 року» кінопремії «Золота дзиґа».