Держпідприємство «Антонов» звинуватило уряд Гройсмана в ускладненні роботи

Авіаконцерн «Антонов» заявив про відсутність підтримки з боку уряду України

Українське авіабудівне держпідприємство «Антонов» звинуватило уряд в ускладненні роботі та «ненаданні належної підтримки». Про це йдеться у відкритому листі «Антонова». «Так, замість того щоб фінансувати запуск серійного виробництва пасажирських літаків, як це було обіцяно ще в 2016 році,



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Авіаконцерн «Антонов» заявив про відсутність підтримки з боку уряду України

Українське авіабудівне держпідприємство «Антонов» звинуватило уряд в ускладненні роботі та «ненаданні належної підтримки».

Про це йдеться у відкритому листі «Антонова».

«Так, замість того щоб фінансувати запуск серійного виробництва пасажирських літаків, як це було обіцяно ще в 2016 році, Володимир Гройсман та його Кабінет Міністрів пропонує вилучити значну частину зароблених коштів для вирішення проблем інших підприємств концерну, всупереч думці керівництва «Укроборонпрому», — заявляє підприємство.

«Антонов» зазначає, що перелічені заходи можуть зірвати міжнародні домовленості щодо виробництва Ан-132D, модернізації Ан-70, а також зупинки розробки першого українського ударного безпілотника «Горлиця».

«Керівництво ДП «Антонов» вважає, що такі дії не тільки не допоможуть тим, хто знаходиться на межі, але і збанкрутять тих, у кого ці кошти будуть вилучені», — заявили на підприємстві.

У Кабміні наразі цю заяву «Антонова» не коментували.

Зазначимо, що через деякий час відкритий лист зник з сайту. Через декілька годин перестав працювати сайт підприємства, а компанія через соцмережу Facebook розповсюдила спростування і заяву про хакерську атаку на сайт.

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та після продажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.