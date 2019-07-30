Держстат: середня зарплата в Україні перевищила $400



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Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2019 року становила 10 783 грн.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, середня зарплата збільшилася порівняно з червнем минулого року на 18%.

Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%.

У доларовому еквіваленті середня нарахована зарплата становила $427 доларів (за поточним курсом НБУ - 25,25 грн/долар).

Нагадаємо, уперше середня зарплата в Україні досягла $400 у липні 2008 року (1930 грн при курсі 4,85 грн за долар), проте вже восени того ж року в країні почалася глибока економічна криза, а уряд допустив найбільше у світі падіння ВВП - у 2009 році на 14,8%.

Удруге зарплата досягла рівня $400 у 2013 році, але при фіксованому курсі 8 грн/долар. У липні 2013 року середня зарплата становила 3430 грн ($430).

Однак уже із серпня того ж року зарплати почали падати, а з початком війни навесні 2014 року курс долара стрімко пішов угору.

Після цього у 2014 році реальни зарплати українців знизилась на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, у 2018 році - на 12,5%.