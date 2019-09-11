Дніпропетровські фіскали три тижні тримали бізнесмена в полоні, а тепер пропонують за нього $20 тис.



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Податківці викрали Кирила Суворова просто з вулиці наприкінці травня і зачинили на турбазі як заручника

Після трьох тижнів утримання Суворову вдалося втекти з полону

Дніпропетровські фіскали на чолі з першим заступником керівника управління ДФС Сергієм Пеньковим три тижні тримали у полоні директора компанії «Софт Оіл» Кирила Суворова. Після того, як підприємцю вдалося втекти з місця утримання, фіскали почали шантажувати колег бізнесмена – пропонуючи за його голову $20 тис., йдеться у сюжеті каналу ICTV.

Податківці викрали Кирила Суворова просто з вулиці наприкінці травня і зачинили на турбазі як заручника. «Почали тиснути і психологічно видавлювати свідчення – підпиши відмову від своєї фірми. Слідчий почав казати: «Давай не викаблучуйчя, давай починай розповідати, тому що зараз заведемо до камери – почнемо допит по-іншому», - розповів бізнесмен журналістам каналу.

Як ідеться у сюжеті, причиною таких дій фіскалів стала олива на суму $7 млн, яку «Софт Оіл» напередодні розвантажила у Миколаєві. Оливу за поданням податкової суд арештував. Суворова викрали. Поки його шукали, до адвоката компанії прийшла посередниця від правоохоронців.

«Вона сказала, що є представником від керівництва. Я так зрозумів, податкової міліції Дніпропетровської області. За звільнення оливи була озвучена сума $180 тис. Частина повинна була бути передана в податкову міліцію Дніпропетровської області, частина передбачалась для Миколаївської митниці», - розповів адвокат Роман Могила.

Після трьох тижнів утримання Суворову вдалося втекти з полону. 28 серпня оливу арештували повторно. Самі ж представники ДФС вийшли на юристів підприємця з пропозицією «продати» директора фірми.

«Подзвонив Юрій Францен. Це, як мені відомо, оперуповноважений Дніпропетровської податкової поліції. Він мені заявляє, що він прийшов від керівника і є цікава пропозиція. Він виклав її. Вона полягала в тому, що за грошову винагороду я повинен назвати місце, де перебуває Суворов, допомогти притягти його до кримінальної відповідальності, допомогти переконати його, що треба дати свідчення, які будуть його компроментувати за злочини, які він не скоював. 20 тисяч доларів», - розповів адвокат Єгор Латайко.

За його словами, ще $20 тис. фіскали пропонували за співвласника фірми Дмитра Олійника.

Як повідомлялось раніше, на початку травня українська компанія ТОВ «Софт Оіл» підписала контракт на постачання масла базового в Україну. У травні до Миколаєва прийшли два танкери. З дозволу і під контролем митниці в Миколаєві масло було злите, відібрані зразки для лабораторних аналізів. 28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів до бюджету у розмірі 8 млн грн.