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    До Львова приїхала дружина президента Польщі

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    До Львова приїхала дружина президента Польщі

    Завтра у Львові відбудеться «Польсько-український день дитини» під патронатом дружини президента Польщі

    В Україні впродовж 5−8 червня з візитом перебуватиме дружина президента Республіки Польща Агата Корнхаузер-Дуда. Сьогодні вона прибула до Львова.

    Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

    В аеропорту її зустрів міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною. Він привітав її та запросив оглянути визначні культурні місця й прогулятись вулицями історичної частини Львова.

    Зауважимо, що завтра, 6 червня, у Львові уже вп’яте відбудеться «Польсько-український день дитини» під патронатом дружини президента Польщі Аґати Корнхаузер-Дуди.

    Захід організовує Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові. Участь у святі візьмуть близько тисячі дітей, віком від 7 до 13 років. Це діти української, польської, кримськотатарської національностей та діти воїнів АТО зі Львова й околиць.

    Для маленьких гостей свята у театрі ім. Марії Заньковецької покажуть виставу «Пригоди Цапка Матолка», а також ближче познайомлять дітей з історією Львова. 

    Польща діти дружина
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