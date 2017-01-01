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    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю

    В Департаменті охорони здоров'я наголосили, що мова йде про тих постраждалих, які викликали екстрену медичну допомогу
    У середу, 29 листопада, станом на 15 годину до  травмпунктів з забиттям та переломами звернулося 69 киян, 28 із них було госпіталізовано. Про це повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА. «Всього травмованих 69 осіб, 28 з них було госпіталізовано, 27 отримали допомогу в травмпунктах та повернулися
    • Вчора, 17:41
    • Розсилка

    В Департаменті охорони здоров'я наголосили, що мова йде про тих постраждалих, які викликали екстрену медичну допомогу

    У середу, 29 листопада, станом на 15 годину до  травмпунктів з забиттям та переломами звернулося 69 киян, 28 із них було госпіталізовано.

    Про це повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА.

    «Всього травмованих 69 осіб, 28 з них було госпіталізовано, 27 отримали допомогу в травмпунктах та повернулися додому, 14 осіб отримали допомогу на місці. Четверо дітей з цих 69 осіб отримали невеликі  травми, їм надали допомогу в травмпунктах. Здебільшого травми - це забої, переломи кінцівок. Таких серйозних травм, як забиття голови, грудної клітини чи нейрохірургічні травми, на щастя, поки що немає», - йдеться у повідомленні.

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    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю
    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю
    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю
    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю
    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю
    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю
    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю
    До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю

    Окремо в Департаменті охорони здоров'я наголосили, що мова йде про тих постраждалих, які викликали екстрену медичну допомогу.

    Статистика щодо киян, які самостійно звернулися до травмпунктів, буде отримана та оприлюднена завтра вранці, 30 листопада.

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