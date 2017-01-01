До столичних лікарень звернулися майже 70 травмованих через ожеледицю

В Департаменті охорони здоров'я наголосили, що мова йде про тих постраждалих, які викликали екстрену медичну допомогу

У середу, 29 листопада, станом на 15 годину до травмпунктів з забиттям та переломами звернулося 69 киян, 28 із них було госпіталізовано. Про це повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА. «Всього травмованих 69 осіб, 28 з них було госпіталізовано, 27 отримали допомогу в травмпунктах та повернулися



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В Департаменті охорони здоров'я наголосили, що мова йде про тих постраждалих, які викликали екстрену медичну допомогу

У середу, 29 листопада, станом на 15 годину до травмпунктів з забиттям та переломами звернулося 69 киян, 28 із них було госпіталізовано.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА.

«Всього травмованих 69 осіб, 28 з них було госпіталізовано, 27 отримали допомогу в травмпунктах та повернулися додому, 14 осіб отримали допомогу на місці. Четверо дітей з цих 69 осіб отримали невеликі травми, їм надали допомогу в травмпунктах. Здебільшого травми - це забої, переломи кінцівок. Таких серйозних травм, як забиття голови, грудної клітини чи нейрохірургічні травми, на щастя, поки що немає», - йдеться у повідомленні.