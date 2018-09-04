До Японії підійшла велика група військових кораблів РФ



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У відомстві зазначили, що кораблі не здійснювали ніяких ворожих дій і не порушували японські територіальні води

Протокою Лаперуза, яка розділяє острова Хоккайдо і Сахалін, пройшли 28 кораблів російського Тихоокеанського флоту РФ - найбільша група російських кораблів з часів «холодної війни», яка виконувала подібний маневр.

Про це заявило Міністерство оборони Японії, повідомляє Kyodo.

У ескадру входили кораблі забезпечення, есмінець, фрегат і інші судна різного призначення. Вони перетинали протоку з вечора 1 вересня по другу половину 2 вересня в 210 км від північного узбережжя японського острова Хоккайдо.

У відомстві зазначили, що кораблі не здійснювали ніяких ворожих дій і не порушували японські територіальні води.

«Оскільки ми не можемо сказати певні речі про цілі, ми будемо утримуватися від цього», - зазначили у Міноборони Японії.