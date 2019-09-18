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    Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, є загиблий та двоє поранених бійців

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, є загиблий та двоє поранених бійців
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Окупанти стріляли із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї

    У вівторок, 17 вересня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета;
    • двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • двічі неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета;
    • поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;
    • поблизу Луганського – з автоматичного гранатомета.

    За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

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