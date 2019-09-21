Доба на Донбасі: 19 ворожих обстрілів, четверо бійців ЗСУ зазнали поранень



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За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування

Окупанти гатили із заборонених мінометів, гранатометів та стрілецької зброї

У п’ятницю, 20 вересня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського – з гранатометів різних систем;

неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;

неподалік Майорська – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новозванівки – з міномета калібру 82 мм.

За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил: