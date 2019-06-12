  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: 24 ворожі обстріли, трьох військових поранено

    • Розсилка
    Українські військовослужбовці на Донбасі - Доба на Донбасі: 24 ворожі обстріли, трьох військових поранено
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Противник обстрілював українських захисників з мінометів, артилерії, БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У вівторок, 11 червня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • п’ять разів Водяне – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • два рази Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя
    • поблизу Гнутове – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
    • два рази Мар'їнка – із станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
    • двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів:

    • Попасна – 122 мм артилерія;
    • околиці Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Станиця Луганська – стрілецька зброя;
    • Гладосове – артилерія калібру 122 мм;
    • поблизу Золотого – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • Новолуганське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • околиці Південне – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

    «Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у прес-центрі.

    За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та сімох поранено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя;
    • Старогнатівка – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • Новгородське – міномети калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;
    • околиці Зайцеве – із 120 мм мінометів.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл військові Попасна Авдіївка Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ