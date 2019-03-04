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    Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення

    • Розсилка
    Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення

    За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено

    3 березня російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 100 мін різних калібрів.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наші позиції:

    • з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Водяне;
    • з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів – поблизу села Гнутове.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

    • з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Хутір Вільний;
    • з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське;
    • з мінометів 120-го та 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна;
    • з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лобачеве;
    • з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі села Кримське.

    В результаті обстрілів один військовослужбовець був поранений.

    Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.

    За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також вчора збито один БПЛА противника типу «Орлан-10».

    Від початку поточної доби противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» в районі населених пунктів Лебединське та Водяне. Втрат серед наших захисників немає.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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