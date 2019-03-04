Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення
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Розсилка
За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено
3 березня російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 100 мін різних калібрів.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наші позиції:
- з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Водяне;
- з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів – поблизу села Гнутове.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:
- з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Хутір Вільний;
- з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське;
- з мінометів 120-го та 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна;
- з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лобачеве;
- з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі села Кримське.
В результаті обстрілів один військовослужбовець був поранений.
Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також вчора збито один БПЛА противника типу «Орлан-10».
Від початку поточної доби противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» в районі населених пунктів Лебединське та Водяне. Втрат серед наших захисників немає.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.