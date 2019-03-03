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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

    За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено

    2 березня російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил. 

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти:

    • двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське;
    • з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Водяне;
    • з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
    • з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища Піски;
    • зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли позицію підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Травневе з автоматичних станкових гранатометів.

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    В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

    Особовий склад підрозділів, які були обстріляні противником, відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.

    За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населених пунктів Новозванівка та Золоте-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін.

    Втрат серед особового складу немає.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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