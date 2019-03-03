Доба на Донбасі: один військовий поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено

2 березня російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти:

двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Водяне;

з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища Піски;

зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли позицію підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Травневе з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

Особовий склад підрозділів, які були обстріляні противником, відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населених пунктів Новозванівка та Золоте-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін.

Втрат серед особового складу немає.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.