Доба на Донбасі: один військовий поранений
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За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено
2 березня російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти:
- двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське;
- з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Водяне;
- з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
- з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища Піски;
- зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли позицію підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Травневе з автоматичних станкових гранатометів.
В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.
Особовий склад підрозділів, які були обстріляні противником, відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населених пунктів Новозванівка та Золоте-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін.
Втрат серед особового складу немає.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.