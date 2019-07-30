Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету

29 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз — із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї — міномету калібру 82 мм.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 3 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

поблизу Кам’янки — з реактивного піхотного вогнемету;

в районі населеного пункту Гнутове — з міномету калібру 82 мм;

неподалік Водяного — з великокаліберного кулемету.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

поблизу Луганського — з гранатометів різних систем.

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.