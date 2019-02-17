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    У Німеччині евакуювали з потяга близько 700 людей через знайдену зброю

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    У Німеччині евакуювали з потяга близько 700 людей через знайдену зброю

    Прибиральник потяга під час руху виявив у туалеті пістолет

    У Німеччині з високошвидкісного потяга (ICE), який прямував з Дортмунда до Мюнхена у суботу, 16 лютого, евакуювали близько 700 людей через виявлену в ньому зброю.

    Про це повідомив речник федеральної поліції у Франкфурті, передає  DW.

    Зазначається, що прибиральник потяга під час руху виявив у туалеті пістолет, через це потяг зупинили на станції аеропорту Франкфурта та усіх пасажирів змусили звільнити вагони.

    Потяг оглянули за допомогою собак, яких використовують для пошуку вибухівки. Згодом у поліції повідомили, що інших небезпечних предметів у поїзді не виявили.

    Пістолет виявився незарядженим, поки невідомо, хто залишив його у туалеті.

    Більшість евакуйованих пасажирів із певним запізненням продовжити поїздки іншими потягами.

    Німеччина зброя потяг
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