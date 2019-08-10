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    Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил

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    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню - Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил
    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню

    Окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У п’ятницю, 9 серпня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • двічі неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

    • неподалік Золотого-4 – з великокаліберного кулемета;
    • поблизу Оріхового – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.

    За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • поблизу Світлодарська – з автоматичного гранатомета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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