Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил



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Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню

Окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У п’ятницю, 9 серпня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

неподалік Золотого-4 – з великокаліберного кулемета;

поблизу Оріхового – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

поблизу Світлодарська – з автоматичного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.