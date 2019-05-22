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    Доба на Донбасі: троє військових отримали поранення

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    <span>Троє військових ЗСУ за минулу добу отримали поранення</span> - Доба на Донбасі: троє військових отримали поранення
    Троє військових ЗСУ за минулу добу отримали поранення

    Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів

    21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

    «Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», - ідеться в повідомленні.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу села Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі в районі населеного пункту Павлопіль – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл наших позиції поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

    Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

    Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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