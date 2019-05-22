Доба на Донбасі: троє військових отримали поранення



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Троє військових ЗСУ за минулу добу отримали поранення

Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів

21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», - ідеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу села Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Павлопіль – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл наших позиції поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.