Доба на Донбасі: український військовий підірвався на вибухівці

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де воїну надається необхідна медична допомога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Золоте-4.

А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 12 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4643 транспортних засоби та 4117 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись чотири особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 857 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 442 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 94 і 78 осіб відповідно.