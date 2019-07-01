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    Доба на фронті: 23 обстріли з боку бойовиків, без втрати для Об’єднаних сил

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Доба на фронті: 23 обстріли з боку бойовиків, без втрати для Об’єднаних сил
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    У неділю окупанти 12 разів використали заборонені артилерійські системи

    У неділю, 30 червня, бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • чотири рази поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;
    • поряд Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів;
    • в районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП; 
    • околиці Павлопіля – зі станкового протитанкового гранатомету;
    • двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
    • поряд Пісок – зі 120 мм міномету;
    • околиці Талаківки – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
    • в районі населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
    • два рази поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
    • околиці Красногорівки – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • район населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

    • поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;
    • два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
    • район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    «Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям». -додали у прес-центрі.

    За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено, та ще одного поранено. Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 мм;
    • в районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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