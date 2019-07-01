Доба на фронті: 23 обстріли з боку бойовиків, без втрати для Об’єднаних сил
У неділю окупанти 12 разів використали заборонені артилерійські системи
У неділю, 30 червня, бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;
- поряд Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів;
- в районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
- околиці Павлопіля – зі станкового протитанкового гранатомету;
- двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
- поряд Пісок – зі 120 мм міномету;
- околиці Талаківки – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- в районі населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
- два рази поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- околиці Красногорівки – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- район населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:
- поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;
- два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
- район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
«Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям». -додали у прес-центрі.
За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено, та ще одного поранено. Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 мм;
- в районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм.
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.