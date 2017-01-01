Доба в АТО: один боєць загинув, четверо поранені

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші

На різних ділянках лінії зіткнення у темну пору доби російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зокрема артилерію і важкі міномети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях



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На донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші

На різних ділянках лінії зіткнення у темну пору доби російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зокрема артилерію і важкі міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях сил АТО, довкола Гладосового і Травневого. Зі 120-мм мінометів противник обстріляв захисників Новотошківського.

На донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки, де противник застосував важкі міномети. Крім того, у цьому районі, загарбники випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм та стільки ж мін по наших оборонних укріпленнях біля Кам’янки. Також більше двадцяти мін різних калібрів розірвалося неподалік шахти Бутівка.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.

У результаті ворожих обстрілів не обійшлося без втрат з нашого боку. Поранень зазнали четверо військовослужбовців і, нажаль, Україна втратила одного захисника.