Донбас опинився на межі екологічної катастрофи та епідемії туберкульозу, - Волкер

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Фото Цензор.НЕТ Курт Волкер

Спецпредставник: промисловість зруйнована, деякі шахти використовуються для захоронення радіоактивних відходів

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) можлива екологічна катастрофа та епідемія туберкульозу. Про це на брифінгу в Лондоні заявив Курт Волкер, спецпредставник Державного департаменту США з питань України, повідомляє «Крим. Реалії».

За словами спецпредставника, промисловість зруйнована, одні шахти залиті водою, а деякі шахти використовуються для захоронення радіоактивних відходів.

«Це (радіоактивне зараження) може потрапити в підземні води і викликати екологічне лихо. Є також фізичні небезпеки для населення, і ми часто чуємо про підрив людей на мінах... Ну, і в людей стріляють. Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна», - додав він.

Також за його словами, особливу тривогу викликає спалах туберкульозу - з його небезпечним штамом - при тих умовах, що важко доставити антибіотики. Спецпосланець звернув увагу, що на території, охопленій конфліктом, проживає переважно російськомовне населення і Росія, яка нібито піклується про російськомовних, повинна розуміти, чому їх ставить своїми діями або бездіяльністю - в плані врегулювання конфлікту.