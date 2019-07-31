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    Дощі і похолодання: прогноз погоди на 31 липня

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    Дощі і похолодання: прогноз погоди на 31 липня

    Короткочасні дощі очікуються в західних областях України і подекуди в Дніпропетровській області

    Погода в Україні 31 липня буде свіжою і трохи прохолодною, практично у всіх областях буде сухо.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

    Липень в Україні закінчується настанням холодного повітря. Температура повітря буде досягати максимум +22 градуси вдень. Спека утримається тільки в Донецькій області.

    «Сльоза набігає, коли доводиться писати, що «липень завершується...» Але нічого не поробиш. Липень в Україні завершується поширенням прохолодного повітря. У середу, 31 липня, температура повітря на Півночі та північному сході - Чернігівщина, Харківщина, північні райони Київщини - становитиме скромні+18+22 градуси. У більшості областей протягом дня буде комфортно, +22+27 градусів. На Півдні України, на Закарпатті, у Дніпрі та районах, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще втримається спекотна погода, +27+32 градуси. Проте вже 1-го серпня й тут посвіжіє на 3-6 градусів», - повідомила Діденко.

    Короткочасні дощі очікуються в західних областях України і подекуди в Дніпропетровській області. Також Діденко зазначила, що в найближчому майбутньому в Києві спеки не передбачається.

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    «Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади малоймовірні. У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки.
    Надалі, скільки бачить синоптичне око, спеки у Києві не передбачається. 1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22+26 градусів», - зазначила синоптик.

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