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    Дощі і зниження температури: синоптик попередила українців про циклон

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    Дощі і зниження температури: синоптик попередила українців про циклон

    Погода в Україні на початку нового тижня суттєво погіршиться

    Погода 22 липня в Україні буде дощовою і прохолодною. Пов'язано це з наближенням циклону Theo, який знаходиться поблизу скандинавського хвостика, аж на півночі Норвегії. Незважаючи на велику відстань, циклон зачепить більшість областей України.

    Такий прогноз погоди дала синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі в Facebook.

    22 липня атмосферний фронт прийде в Україну.

    «Атмосферний фронт у понеділок обумовить в західних і північних областях України короткочасні дощі, місцями з грозами. Під час гроз дощ може посилитися. Фронт поступово переміщується на схід, південний схід, тому завтра ввечері опади досягнуть Одеської області та центральних областей, крім Дніпропетровщини. На Сході і на більшості територій Півдня в понеділок буде переважати суха сонячна погода», - пише синоптик.

    Також Діденко розповіла, що у понеділок рівень тепла не особливо зміниться, похолодання відбудуться вже 23 липня.

    «Температура повітря 22 липня істотно не зміниться, вдень +25... +30, на Заході +23... +28, на Півдні та Сході плюс більшість центральних областей очікується +28... +33 градуси. Проте на крайній півночі вже подме прийдешнє похолодання, в північних районах Чернігівщини і Київщини завтра +23... +25 градусів», - додала вона.

    Синоптик також розповіла, якою буде погода 22 липня в Києві.

    «У Києві 22 липня очікуються періодичні короткочасні дощі, грози. Температура повітря найближчої ночі +15... +19 градусів, завтра вдень +25... +27 градусів«, - йдеться в повідомленні.

    23 липня температура повітря в Україні істотно знизиться, попередила Діденко.

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