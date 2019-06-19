Дощі з грозами та спека до +32: погода в Україні на 19 червня
На заході України мінлива хмарність
19 червня спека в Києвітрохи спаде, очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки на Закарпатті короткочасний дощ, вдень місцями короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.
У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Донецькій і Луганській областях місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.