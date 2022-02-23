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    Дощі зі снігом: прогноз погоди на 23 лютого в Україні

    Дощі зі снігом: прогноз погоди на 23 лютого в Україні

    Вночі температура повітря опуститься до -3 градусів

    В Україні у середу, 23 лютого, опади прогнозують у західних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +10 градусів. А вночі подекуди буде до -3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Очікуються дощі. Вдень температура повітря підніметься до +2...+10 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -3…+5.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+7 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від +3 до +10 градусів. Вночі буде -1...+5. Прогнозують помірну хмарність.

    На Півдні денна температура становитиме +8...+10 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0…+5.

    У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +4...+6 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+1.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Дощі зі снігом: прогноз погоди на 23 лютого в Україні