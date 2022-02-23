Дощі зі снігом: прогноз погоди на 23 лютого в Україні

Вночі температура повітря опуститься до -3 градусів

В Україні у середу, 23 лютого, опади прогнозують у західних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +10 градусів. А вночі подекуди буде до -3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Очікуються дощі. Вдень температура повітря підніметься до +2...+10 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -3…+5.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+7 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від +3 до +10 градусів. Вночі буде -1...+5. Прогнозують помірну хмарність.

На Півдні денна температура становитиме +8...+10 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0…+5.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +4...+6 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+1.