Дослідження Bloomberg показало, де найефективніша у світі медицина



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Україна до рейтингу Bloomberg не увійшла

Згідно з даними дослідження, підготовленого Bloomberg, найкраща та найбільш ефективна система охорони здоров’я у світі у китайському місті Гонконг.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що проводили оцінку систем охорони здоров’я за критеріями вартості медицини (у доларах на рік) та середньої очікуваної тривалості життя.

За результатами дослідження, найбільш ефективною медицина виявилась у Гонконгу. Там середня очікувана тривалість життя склала 84,3 роки, а на охорону здоров’я громадяни міста витрачають близько 2,22 тисячі доларів. Частка медичних витрат складає близько 5,7% від ВВП території. Зазначимо, що Гонконг очолює рейтинг вже другий рік поспіль.

Друге та третє місця рейтингу зайняли Сінгапур та Іспанія відповідно.

Крім цього, серед найкращих систем охорони здоров’я у Європі лідирує Італія, яка, за даними Bloomberg, є найздоровішою країною світу.

Найбільше покращила свою позицію у рейтингу медицина Таїланду. Так, ця країна підійнялась у рейтингу одразу на 14 позицій.

Польща у рейтингу посіла 24 місце, а Росія - 53. Однією з найменш ефективних систем охорони здоров’я, за версією Bloomberg, є американська, де на медицину витрачають близько 16,8% від ВВП, а кожному громадянину вона обходиться у понад 9,5 тисяч доларів на рік. При цьому, середня очікувана тривалість життя у США складає 78,7 років.

Україна до рейтингу Bloomberg не увійшла.

До слова, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я назвала найбільш смертоносну хворобу в світі.

Джерело: Громадське