Дружина Макрона зіграла у серіалі «Гардероб»
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Перша леді Франції зізнається – це її перший досвід зйомок у серіалі
Дружина французького президента Еммануеля Макрона Бріджит заявила про намір знятися в комедійному серіалі «Гардероб», який запускає телеканал France 2.
Про це повідомляє видання Le Parisien.
Як стало відомо, в серіалі Бріджит Макрон зіграє саму себе.
Сам серіал розповідає про двох плавців з інвалідністю, які тренуються разом. Щодня вони збираються в роздягальні та обговорюють проблеми, які їх турбують.
Перша леді Франції зазначає: це її перший досвід зйомок у серіалі, завдяки якому вона «отримає можливість висловитися про теми, які її хвилюють, у новому форматі».
L’équipe de @_Vestiaires_ accueille sa première fan, #BrigitteMacron, samedi à 20.40. #Vestiaires pic.twitter.com/UA1xn619d3— France 2 (@France2tv) 13 вересня 2018 р.
Довідково: Бріджит Макрон (дівоче прізвище Троньо) – перша леді Франції, починаючи з 15 травня 2017 року. У минулому – викладачка латини та французької в середній школі. Дружина французького президента Емануеля Макрона та його вчителька. Різниця у віці в подружжя становить 24 роки і ще вісім місяців.