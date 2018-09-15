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    Дружина Макрона зіграла у серіалі «Гардероб»

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    В серіалі Бріджит Макрон зіграє саму себе - Дружина Макрона зіграла у серіалі «Гардероб»
    В серіалі Бріджит Макрон зіграє саму себе

    Перша леді Франції зізнається – це її перший досвід зйомок у серіалі

    Дружина французького президента Еммануеля Макрона Бріджит заявила про намір знятися в комедійному серіалі «Гардероб», який запускає телеканал France 2.

    Про це повідомляє видання Le Parisien.

    Як стало відомо, в серіалі Бріджит Макрон зіграє саму себе.

    Сам серіал розповідає про двох плавців з інвалідністю, які тренуються разом. Щодня вони збираються в роздягальні та обговорюють проблеми, які їх турбують.

    Перша леді Франції зазначає: це її перший досвід зйомок у серіалі, завдяки якому вона «отримає можливість висловитися про теми, які її хвилюють, у новому форматі».

    Довідково: Бріджит Макрон (дівоче прізвище Троньо) – перша леді Франції, починаючи з 15 травня 2017 року. У минулому – викладачка латини та французької в середній школі. Дружина французького президента Емануеля Макрона та його вчителька. Різниця у віці в подружжя становить 24 роки і ще вісім місяців.

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